V úterý 19. září sehrála starší připravka přátelské utkáni v Rousínově, které bylo bohaté na góly. Bohužel jsme prohráli 16:11.

Fotbalové derby: Na hřišti v Rousínově se utkali mladí žáci, přátelsky | Foto: Radoslav Lánský

Tentokrát nám ovšem nešlo tolik o výsledek, ale o to, aby se do zápasového zatížení dostali i hráči, kteří nejsou tolik nasazováni v mistrovském utkáni nebo hráči, co od nové sezóny přišli z mladší připravky. V tomto duchu si myslím, že se zápas povedl a někteří hráči mě svým výkonem potěšili.

S trenérem Rousínova jsme se domluvili na dalších zápasech, na které se můžou kluci těšit.

Olda Strnad