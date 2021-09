Jeden z objektů, budova Telegrafie (což byla něco jako "babička" Tesly), zůstane zachován. Univerzita Pardubice ho pak zrekonstruuje a umístí do něho Fakultu zdravotnických studií.

Když magnetofon, tak jedině Tesla. To platilo v sedmdesátých a osmdesátých letech. Slavná továrna Tesla v centru Pardubic, kterou kromě běžné elektroniky proslavily vojenské radiolokátory, je od 90. let opuštěná a letos začala její demolice. Podívejte se, jak pokračují práce v areálu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.