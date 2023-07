Festival Den princezen pozval malé i velké návštěvníky do říše pohádek. Oblíbenou akci hostil Zámek Slavkov-Austerlitz ve Slavkově u Brna 29. července 2023. Nekonečný počet princezen různého věku zaplnil jak prostor u podia, tak celkově celý park. Děti si užily bez nadsázky den plný zábavy, hudby a pohádkových postav.

Fotograf z Moravy zachytil ve Slavkově velký sraz princezen | Foto: Honza Král

Celou akci moderovala oblíbená princezna Sabina Laurinová, která vzpomínala na natáčení pohádky od pana Trošky Z pekla štěstí. „A taky mám doma dvě princezny," jak nám řekla.

Na podium se střídaly pohádkové postavičky a krásné hudební vystoupení v provedení Míši Tomešové, která propůjčila hlas disneyovské princezně Vaianě. Na festival zavítal i herec a princ Miroslav Šimůnek, kterého známe z pohádky Z pekla štěstí.

Velký zájem byl i o vystoupení kouzelníků Pavla Kožíška z asistentkou Hankou Reinders. Děti mu při kouzlení šikovně asistovaly a za pomoc vždy dostaly dárek. Do světa fantazie je zase vtáhli zajíčci Hopy-Hop, panenky L.O.L. Surprise!, poníci My Little pony, prasátka Pigy & Lily a mnoho dalších. Na různých stanovištích děti plnily úkoly, za které nescházela odměna.