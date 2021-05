Hladová mláďaťa konipasů čekají na rodiče s potravou. Uhnízdila se na parapetu

Čtenář reportér





Říká se, že muž má postavit dům, zasadit strom a zplodit syna. Ve zvířecím světě je to podobné. O hnízdiště se u ptáka konipase bílého stará samec, který je z přírodního materiálu postaví. Potom čeká několik týdnů na samičku, která do něj snese vejce. Na tom by nebylo nic neobvyklého, kdyby si v tomto případě nevybral samec jako místo svého hnízdiště parapet s muškáty našeho čtenáře Oldřicha Krištofa.

Roztomilá mláďata čekají na potravu. O tu se starají oba rodiče. | Foto: Oldřich Krištof