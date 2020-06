Další úklid ve Vyškově na místě, které je plné odpadků, naplánovali dobrovolníci z Trash Hero Vyškov. Lidé se k nim mohou připojit v neděli 28. června. Sraz je u skautské klubovny ve tři hodiny odpoledne. Účastníci by neměli zapomenout na pracovní rukavice a dostatek tekutin s sebou.

Dobrovolníci v neděli 24. května nasbírali přes sto kilogramů odpadu. | Foto: archiv pořadatelů

Jedná se již o pátý úklid vyškovské skupiny. Pořadatelé přivítají tipy na místa, která volají po úklidu. „Víte o znečištěném místě ve Vyškově a okolí, které by stálo za to uklidit? Napište nám prosím do komentářů na facebooku Trash Hero Vyškov, ideálně podpořte fotkou. Za všechny tipy moc děkujeme," vzkázala na sociálních sítích Zuzana Pirklová.