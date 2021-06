Hrou ke čtenářství. Vyškovská knihovna láká děti na nové hry a pomůcky

V projektu Hrou ke čtenářství, který obsahově navazuje na projekt Hraním a čtením k rozvoji dítěte: Použití edukačních pomůcek, jsme do lekotéky Knihovny Karla Dvořáčka pořídili nové edukační pomůcky a hry. Vhodné jsou zejména pro děti ve věku od 6 do 11 let a jejich rodiče. Rozšířením fondu nabízíme široké veřejnosti seznámení s moderními trendy ve vzdělávání i zábavě.

Edukační pomůcky a hry podporují dětskou fantazii, tvořivost, zručnost, rozlišování barev a tvarů, procvičují přesnost a jemnou motoriku. | Foto: se souhlasem Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově