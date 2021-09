Následovalo předávání vyznamenání naším členům starostou SHČMS okresu Vyškov Miloslavem Brandýsem a velitelem sboru. Mimo jiné se v tento den dožil náš nejstarší člen bratr Jan Marek životního jubilea 80. let. Byla mu předána stužka za 50. let členství a velitel mu popřál pevné zdraví a předal dárkový koš. Dále měl proslov starosta SHČMS bratr Miloslav Brandýs a vedoucí zasloužilých hasičů bratr Jan Přikryl, velitel stanice Bučovice Ing. Jiří Bohuslav a za domov Hvězda Petr Dulanský. Po ukončení slavnostní schůze bylo podáváno občerstvení.

V sobotu 4. září 2021 se sešli hasiči dopoledne v kostele sv. Jakuba v Nových Hvězdlicích na mši svaté za zemřelé hasiče a i za ty žijící. Po mši odvezli hasiči věnec na hřbitov ve Starých Hvězdlicích a položili jej ke kříži.

Odpoledne ve 14. hodin byl na náměstí proveden slavnostní nástup pozvaných hasičů. Začalo se s ukázkami staré techniky. Jako první se představili dobrovolní hasiči z Bučovic a předvedli tzv. Tragačovku z roku 1822. Následovala ukázka Mouřinovské koňské stříkačky zakoupené v roce 1895 od firmy Smejkal. Předvedli, že je stále funkční. Stará garda z Nových Hvězdlic předvedla ukázku se stříkačkou firmy „Stratílek“ zakoupené ve Vysokém Mýtě 17. dubna 1936. Tato stříkačka díky obětavým členům, funguje již 85. let. Představila se naše zásahová jednotka s cisternou Škoda RTL 25. Profesionální hasiči z Bučovic předvedli občanům, co se může hospodyňkám přihodit v kuchyni, když do kastrolu s rozpáleným olejem nalijete vodu.

Po těchto ukázkách se představili naši nejmladší „Plamínci“ a předvedli požární útok s vodou. Dále si zasoutěžili mladší a starší hasiči. Potom ženy a muži. Pro děti byla nejlepší atrakce pěna na silnici před obecním úřadem. Tam se všechny děti vyřádily.

V sále kulturního domu byla výstava historických uniforem, přileb a hasičských předmětů připravená panem Jiřím Kremzem a Janem Havlem ze Snovídek.

Tato oslava se velmi vydařila. Přišlo se podívat hodně místních občanů i přespolních. Počasí bylo jako vymalované, občerstvení bohaté a všichni byli spokojeni.

První písemné zprávy o městyse Hvězdlice jsou z roku 1253. Městys se nachází v nadmořské výšce 313 m.

Sbor čítá 41 členů, z toho 10 žen. Mladých hasičů je 30.

Jan Kolofík

Nové Hvězdlice

