Cesta na tento závod byla opravu dlouhá. Naši kluci dostali pozvánku do Domažlic na prestižní mítink Hvězdné házení a Velkou cenu SCM v hodu oštěpem. Této nabídce prostě nešlo odolat, moc si jí ceníme a děkujeme za tuto příležitost. Byla to další zkušenost a možnost porovnat se s nejlepšími oštěpaři ve svých kategoriích.

Nakonec se kluci neblýskli jen v oštěpu, ale i v disku. Jeňa je sice stále ještě věkem dorostenec, ale rozhodl se, že si již vyzkouší náčiní i soupeře, jenž na něj čekají příští rok a přihlásil se do juniorské kategorie společně se Sašou.

Nejprve přišel na řadu disk. Kluci předvedli, že neumí jen oštěp. Oba si hodili skvělé osobní rekordy, Saša si připsal i ten oddílový za 39.99m, ten Jendy byl 38.40m. Těmito výkony nestačili pouze na letošního mistra republiky v disku Kryštofa Nedělu. Obsadili tedy luxusní 2. a 3. místo. Super povzbuzení před oštěpem.

Na oštěp se moc těšili, cítili formu a šanci na vítězství. Nyní už víme, že jsme zde mohli mít dva vítěze, a to jak v dorostu, tak juniorech. Ovšem tím, že nastoupili v jedné kategorii, museli si to rozdat o prvenství mezi sebou. Tentokrát jejich společný souboj vyzněl lépe pro Sašu, který po Břeclavi opět přehodil šedesáti metrovou hranici o 9cm, tím si zabezpečil nejen 1. místo, ale i nominaci do výběrového programu SCM, ve kterém například Jeňa už rok je. Jeňa již nedopřál dalším soupeřům, získat jeho skalp a výkonem 58,43m si zajistil 2. místo v soutěži.

Klukům moc gratulujeme, děkujeme a držíme palce, pěsti do dalších let a závodů.

Pro oštěp to tento víkend ještě nebylo vše.

Další pozvánku na Velkou cenu Prostějova v hodu oštěpem, dostal Saša. V neděli 19.9.2021 si udělal malý výlet, pro velký výkon a zajímavá setkání.

Na sympatickém stadionu, si hodil parádních 63,52m, vylepšil tím osobák a sebral Jeňovi rekord oddílu.

Gratulace a přání mnoha dalších úspěchů.

Roman Weiter

Děkujeme zástupcům Orla Vyškov za příspěvek, fotky i informace o dění v atletickém oddíle.