Na sobotu 15. února si místní hasiči domluvili nádherné počasí a uspořádali Ostatkové slavnosti. Sraz byl v deset hodin dopoledne ve vestibulu kulturního domu. Do poslední chvíle organizátoři netuší kolik se dostaví účastníků. Naštěstí Hvězdlice disponují obrovským množstvím masek, které vyrobily členky našeho sboru a všichni spoluobčané, kteří se chtějí slavnostního průvodu zúčastnit si je mohou bezplatně zapůjčit.

Ostatky v Hvězdlicích. | Foto: Foto: archiv SDH Nové Hvězdlice

Bohužel poslední dobou jde křivka účasti na různých akcích spíše dolů, ale přesto se sešlo devatenáct krásných masek a za doprovodu dechové kapely Sebranka jsme vyšli do ulic městyse. Musíme se snažit i při nižší účasti tyto tradiční svátky udržovat a doufat, že část mladé generace se začne zapojovat do kulturních akcí v obci. Sluníčko svítilo celý den a tak se průvodu dobře pochodovalo. Zahráli a zazpívali jsme také v domově Hvězda našim seniorům. Po projití opravdu každé ulice a uličky jsme se téměř všichni vrátili do Obecního klubu, kde byl připraven výborný guláš od našeho člena sboru. Kapela hrála až do večerních hodin a tak jsme vydrželi a dali si ještě nějaké pivečko.