„Každý národ má svůj jazyk, dokonce svůj mlsný jazyk. Poznej jeho jazyk; jez jeho jídla a pij jeho vína. Otevři se dokořán harmonii jeho rybiček a sýrů, oleje a uzenin a chleba a ovoce, v orchestrálním doprovodu jeho vín, jichž je tolik jako hudebních nástrojů.“ Karel Čapek, Výlet do Španěl

Pouhých 30 kilometrů od Vyškova se nachází obec Zdounky a v něm malý zámek. Původně to byla renesanční tvrz vybudovaná v polovině 16. století a přestavěná počátkem 17. století do podoby renesančního obdélníkového zámku. Teprve jezuité zámek přestavěli v barokním stylu. Až do neděle 26. června 2022 jsem o něm neměla ani tušení.

V podvečer nás přivítalo příjemně zastíněné nádvoří. Kromě židlí pro diváky tu bylo připraveno malé podium. Konala se zde poslední akce letošního ročníku festivalu Ibérica, který již dlouhá léta představuje iberoamerickou kulturu a patří k největším festivalům svého druhu ve střední Evropě.

Malé motorky, ale velké výkony: V Rychtářově závodily historické mopedy

Přiznávám, že více mě na pořadu Karel Čapek: Výlet do Španěl lákalo čtení ze stejnojmenné knihy v podání herce Tomáše Hanáka. Ale nevyšla jsem z úžasu ani při kytaře Petra Víta a okouzlila mě i temperamentní kolumbijská flamenková tanečnice Veronika Roa.

Spojení textu významného českého spisovatele, španělské kytary a flamenca, tance, kde se romská kultura mísí se španělskou, indickou, židovskou a arabskou, bylo vynikající. Obdiv si zaslouží všichni tři umělci. Již dnes se těším na 20. ročník Ibéricy.

Zdeňka Adlerová