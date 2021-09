Spolupracujeme již několik let s MŠ a ZŠ v Nížkovicích, v Dambořicích a dalšími subjekty. Pořádáme pro děti různé akce, školu v přírodě, výlety. Věříme, že tento rok bude pro učitelky i žáky dalším z těch příjemnějších a obohacujících na obou stranách. Přejeme kolegům hodně trpělivosti i vstřícnosti a žákům zvědavost i radost z toho, co se naučí.

Třešničkou na dortu byla zahradní galerie. Starší děti svým novým spolužákům ukázaly co všechno dokážou vytvořit. A byly na své díla patřičně hrdí. Milým překvapením pro nás byla i reakce maminek z vesnice, které se svým dětmi využívají zahradu domova. Slova o tom, jak jsme jim zpříjemnily den vytvořením zahradní galerie, jak jsme jim poskytly inspiraci pro práci s dětmi doma potěšila. Naše škola je speciální, co se týká obsahu učiva a přístupu k žákům. Věřte však, že zvládáme nejrozličnější úkoly a děti i žáci si ve škole užívají různé činnosti, relaxaci i podpůrné metody výuky. Provozujeme canisterapii, muzikoterapii, bazální stimulaci.

To, že v LILA domově je odloučené pracoviště speciální školy Ibsenka z Brna je už jistě v povědomí občanů Otnic. Takže i my jsme 1. září zahájili nový školní rok ve dvou třídách základní školy speciální a v jedné třídě mateřské školy speciální. Těšili jsme se na sebe a paní učitelky připravily pro své žáky pěkný program na první školní den.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.