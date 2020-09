Vyčisti chlívek na konci prázdnin!,Tak vyzývají aktivisté z iniciativy Nejsem prase k úklidu přírody. Dobrovolníci se k němu sejdou poslední srpnový víkend po celé České i Slovenské republice.

Nejsem prase, dobrovolníci se vydají na úklid přírody | Foto: zdroj: Facebook Nejsem prase

Dva měsíce prázdnin daly většině z nás dost prostoru na to, abychom si užili aktivní oddych v přírodě. Turistika, procházky po horách, koupání v rybnících a řekách. I tak vypadaly dovolenkové dny většiny Čechů a Slováků, kteří upřednostnili pobyt doma před zahraničím. Iniciativa #nejsemprase proto přichází s výzvou, abychom za tyto pěkné chvíle poděkovali přírodě jednoduchým způsobem, tedy vysbírali to, co do ní nepatří. Vyčistěme tedy chlívek na konci prázdnin 28. – 30. srpna!