„Vždycky jsem věděla, že moji Orlíci jsou plní inspirace, nikdy nezkazí žádnou zábavu a pokaždé se rádi pochlubí tím, co umí a jak jsou šikovní. Doručené fotky a výtvory však dokazují, že jsou taky to taky vtipní smíškové, originální osobnosti, domácí pomocníčci a možná i budoucí hvězdy nejen sportovní branže,“ vzkazuje Anička Málková.

Jen těžko lze určit, kdo se s nepříznivou situací ohledně šíření koronaviru dokázal popasovat nejlépe či nejsnáze, jasné však je, že všichni se snažili zachovat jasnou mysl, podat pomocnou ruku druhým a neztratit pověstný úsměv na rtech. Pokochejte se tedy společně s námi, jak Orlíkům ubíhaly volné dny.

Hned první příspěvek chytil opravdu za srdíčko. Magda Zouharová, v atletických kruzích známá jako vynikající vrhačka,ukázala, že se zvládne i jemnější disciplíny. Vyměnila kouli za šicí stroj a společně s maminkou se rozhodla pomoci seniorům v Kučerově a lidem v soukromé firmě a vyrobit jim krásné a hlavně funkční látkové roušky. I když jí trénování moc chybělo a vyhlížela konec nedobrovolného domácího vězení, dokázala podat pomocnou ruku druhým a za to má od nás velkou pochvalu.

Orlíci disponují také studnicí výtvarných talentů. Ve svém příspěvku o tom přesvědčil třeba Rafík Provazník – když nemohl on za přírodou, přišla příroda za ním. Přinesl si domů spoustu různých přírodních materiálů a vytvořil z nich povedený jarní obrázek. Kdyby chodil do školy, určitě by dostal jedničku dvakrát podtrženou.

Schopnost malovat je vlastní všem dětem, proto se hodně dětí zapojilo i dvou dalších výtvarných aktivit během koronaprázdnin – jednak to byly Velikonoce s Atíkem, pořádané Atletikou pro děti, kdy bylo úkolem vymalovat a poslat velikonoční zajíčky, atletické kluby s největší účastí pak navštíví samotný zajda Atík. Orlíci nezaháleli, zapojili se krásnými omalovánkami, a i když v celorepublikové konkurenci na hlavní výhru nedosáhli, naplnili známé sportovní heslo „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“

Skupinka dětí se zapojila do projektu vyhlášeného sociálními službami ve Vyškově, kdy senioři v rámci osvětové kampaně dostávali osobně nebo do poštovních schránek dětmi malované obrázky na podporu nošení roušek a také ke zlepšení jejich psychického stavu v době, kdy se ještě více než jindy cítí osamělí, nemohou přijímat návštěvy svých blízkých a mají obavy z mimořádné situace v zemi. Děkujeme tímto Anežce, Aničce, Jiříčkovi, Kristýnce, Leontýnce, Matýskovi a Verunce za spoustu krásných obrázků. Babičky a dědečkové v pečovatelských domech byli velmi potěšení a chválili dětičky za jejich šikovnost. Také jim vzkazují, že obrázky mají vystavené pro radost a určitě se řídí jejich doporučeními nosit roušky a být trpěliví.

Dalším skvělým počinem byla série krátkých domácích videí v podání Anežky a Aničky Halasových. Ukázaly nám, že sportovat a trénovat se dá za všech podmínek i mimo tělocvičny a atletické areály, klidně v dětském pokojíčku nebo v lese. Stačí dobrá muzika, sesterský soulad a motivační návody i pro ostatní malé atlety jsou na světě. Moc děkujeme za parádní zážitek a zahnání nudy!

Zatím posledním příspěvkem do našeho inspiromatu byla fotokoláž z dílny holek Dorazilových. Kiki a Verča ukázaly, že se prostě nudit nedokážou a na šachovnici z fotografií předvedly, že nejdůležitější je hrát s kýmkoliv, kdykoliv a na cokoliv. Předvedly se nám jako vnadné modelky, zdatné kuchařinky, statečné pacientky, odhodlané sportovkyně a turistky a taky nadějné básnířky… A jak je známe, to určitě není vše, čím se bavily.

A příspěvky posílali i dospělí Orli a také jim patří velké poděkování. Anička Málková je sportovkyně každým coulem, naše velká orlí máma, co každého schová pod svá křídla, ale taky talentovaná umělkyně. A snad se nebude za tato silná slova zlobit, opravdu to myslím upřímně. Nahlédla jsem pod pokličku přípravy dvou nádherných knížek pro děti, které se chystají do tisku a s úžasnými ilustracemi právě naší Aničky. Už teď je mi jasné, že si je dětští čtenáři dozajista zamilují

Ani Zuzka Olejníková a Danuška Skřivánková nelenily a poslaly milé zdravice, které jistě potěšily u srdce:

Zuzka: Ahoj všem, jsme na tom stejně všichni, dnes závidím zahrádky za domem, kdo má. My chodíme na procházku z okna, pokud tedy nesedíme nad úkoly, přiznávám, že už mi z toho množství úkolů hrabe a některé dělám dokonce už i já.  Všem přeji, aby nepodléhali depce a nasávali sluníčko, pokud zrovna je.

Danuška: Ahoj všem, i já si myslím, že se brzy probudí ze špatného snu. Ale bohužel je to realita, naše krásná země se jenom brání tomu, co ji všechno děláme. Myslím tím celé lidstvo. Ale nebojte, zase bude dobře. Je to zkouška naší trpělivosti. Naštěstí mám Oliverka, se kterým jdeme i za přísných pravidel ven, neboť pejsek se neptá, proč to nejde. Občas si popoběhnu nebo popojedu na kole. Ale zrovna včera bylo na horách tak krásně a běžky mi ležely tady v koutě a smutně na mě mrkaly, proč pak nás dnes nevyvezeš někam na výlet. Pokud to všichni vydržíme a my to vydržíme, tak se nám křivka nakažených přestane zvyšovat, začne stagnovat a pak hurá zase do přírody, na hřiště. Nebojte, zase krásné časy přijdou a budeme si více vážit procházek, sluníčka, pohody. Takže životu zdar a viru zmar. Mějte se krásně.

Chtělo by se teď rozloučit těmito pozitivními slovy, ale nedá mi to – proč nebylo těch příspěvků více? Co vy ostatní? To se opravdu tolik bojíte viru, že jste nevylezli ze skříně nebo zpod postele? Určitě jste taky něco zažili, vzpomínali jste na kamarády, trenéry, společné chvíle, tréninky, závody… Tak příště neváhejte a točte, foťte a pište, malujte a užívejte si každé pěkně prožité chvilky.

LENKA VORÁČOVÁ

Orel Vyškov