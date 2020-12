Víte, že jsme adoptovali čápa ze ZOO Parku Vyškov? Rádi bychom ho, až to bude možné, pokřitili. Doporučte nám jméno pro čapího "kluka"? Pro dva autory návrhů máme volnou vstupenku do ZOO Parku Vyškov a třetí získá kapesní diář na rok 2021.

Pracovníci vyškovské knihovny adoptovali čápa bílého. Ilustrační snímek. | Foto: Milan Dvořák

Své tipy pište do komentářů pod status o výherní anketě na Facebooku vyškovské knihovny do středy 16. prosince do osmi hodin ráno.

Ceny nezasíláme poštou. Tuto anketu nepořádá ani nesponzoruje Facebook.