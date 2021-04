Distanční výuka na naší škole v odborném výcviku oboru kuchař-číšník aktuálně probíhá formou individuálních konzultací (jeden žák – jeden učitel). Žáci mají možnost touto formou přijít na tři hodiny vaření v týdnu, na kterých využíváme čas k přípravě na závěrečné zkoušky.

Budoucí kuchaři ze Slavkova se chystají na závěrečné zkoušky. | Foto: Integrovaná střední škola Slavkov u Brna

Tento styl přípravy nám umožňuje více osobní přístup k potřebám každého žáka. Můžeme tak do detailu konzultovat jednotlivé postupy s ohledem na aktuální prvky moderní gastronomie a také na servis pokrmu na talíři. Online pak mají žáci možnost konzultovat svá menu, plánovat postupy vaření a srovnávat si představy o vzhledu pokrmu podle fotografií pokrmu z konzultace. Touto formou se také upevňuje vztah žák - učitel, kde po návratu do školy to napomůže vzájemnému porozumění.