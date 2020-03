Nedávno jsem byla koupit pečivo, jinak lze vše objednat. Neviděla jsem ale žádné balené pečivo, paní prodavačka měla sice roušku, ale ne rukavice. Uvnitř malé prodejny byli tři lidé - ještě v době, kdy nebyla stanovená povinnost nosit roušky. Neměl ji tedy nikdo.

Nákupy seniorů, kterým byly v obchodech vyhrazeny konkrétní hodiny. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Platba kartou nebyla možná, jen bankovkami. Vyplývá z toho, že my všichni děláme strašně moc chyb. Nevíme, jak na to. Je to pro nás všechny nové a nemáme návyky, jak se chránit.