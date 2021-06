Pro děti do 11 let byly vypsány postupové závody na tratích 100, 200 a 300m a pro ročník 2010-2011 rovněž v hodu raketkou Vortex. Dále se v programu objevily i vložené disciplíny na 30 a 60m pro nejmladší děti a nepostupový závod pro muže a ženy na 300m (ročník 2009 a starší).

Na atletickém stadionu za parkem byla přítomna také patronka akce, bývalá úspěšná trojskokanka Šárka Kašpárková, která účastníkům přivezla ukázat i své největší sportovní medaile z OH v Atlantě a MS v Athénách. Ani Orlíci zde nemohli chybět a bylo radost sledovat žluté korálky rozeseté po atletickém oválu. Svými výkony dokázali, že ani v době covidové nezaháleli a ti nejlepší přetavili svůj trénink do medailových umístění, Julinka s Jirkou dokonce i s místenkou do finále v Ostravě. Přejeme jim, ať se jim tam na podzim zadaří! I ostatní se moc snažili, slunečný den se sportovními parťáky si užili a my moc děkujeme za reprezentaci oddílu.

Atletická minipřípravka dívky – 60 m

1. Gabriela Hanáková

Atletická přípravka dívky – 60 m

4. Johana Grec

7. Zuzana Bloščičáková

9. Anabel Vlachová

11. Žofie Štarková

Atletická přípravka chlapci – 100 m

1. Jiří Luska – postup do finále

16. Jakub Měřínský

18.Dan Štroblík

Atletická minipřípravka dívky – 100 m

1. Julie Hrnčiříková – postup do finále

6. Elena Sochorová

7. Beata Hrdinková

8. Veronika Dorazilová

9. Marie Hanáková

Atletická minipřípravka chlapci – 200 m

4. Martin Pohludek

14. Jan Štroblík

16. Vojtěch Hrnčiřík

24. Oliver Jílek

25. Matěj Halas

Atletická minipřípravka dívky – 200 m

5. Markéta Hanáková

7. Lucie Doležalová

11. Rebeka Holzerová

14. Sabina Havlíčková

29. Dominika Kubíčková

Atletická přípravka chlapci – 300 m

11. Rafael Provazník

17. Josef Grec

20. Jonáš Holzer

21. David Jabůrek

22. Dominik Černý

23. Josef Bloščičák

24. Adam Doležal

Atletická přípravka dívky – 300 m

9. Ester Vlachová

15. Maja Tomanová

35. Tereza Sochorová

Muži – 300 m

6. Filip Křížek

20. Matyáš Čapek

Ženy – 300 m

2. Stela Tomanová

3. Iveta Trojancová

11. Tereza Svobodová

13. Nicol Navrátilová

18. Monika Trojancová

31. Kristýna Dorazilová

Hod raketkou – chlapci

11. Josef Grec

15. Josef Bloščičák

16. David Jabůrek

22. Rafael Provazník

23. Jonáš Holzer

24. Adam Doležal

25. Dominik Černý

Hod raketkou – dívky

23. Anežka Halasová

29. Tereza Sochorová

30. Ester Vlachová

LENKA VORÁČOVÁ