Jako v Paříži. Chantal před Eiffelovkou i krasavice na mole společně pomohly

Čtenář reportér Čtenář





Ve čtvrtek 16. září se v prostorách brněnského hotelu Barceló uskutečnil druhý ročník benefiční Show and the City. Všechny hosty, kteří měli to štěstí a získali vstupenku, organizátoři na pár hodin přenesli do Paříže, mekky módy a stylu. Patronkou večera se stala šarmantní Chantal Poullain. Za rychlý a povedený fotoreport z akce děkujeme Honzovi Královi.

Ve čtvrtek 16. září se v brněnském hotelu Barceló uskutečnil druhý ročník benefiční Show and the City. | Foto: Honza Král