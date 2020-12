Adventní zvyky a tradice připomněl v minulých letech návštěvníkům pořad na Hanáckém statku ve Vyškově. Máte také pěkné fotky z akcí, které se letos nemohly uskutečnit?

Lidé se na Babiččině dvorečku ve vyškovském zooparku seznámili s hanáckými adventními tradicemi. | Video: Deník / Grycová Alena

Milujete předvánoční čas, procházky městem, výzdobu i betlémy? Fotíte, co se vám líbí a litujete, že fotky neviděli ostatní? Podělte se o ně s našimi čtenáři. V adventním čase můžete vyfotit obecní strom, světelnou výzdobu na vašem domě nebo v ulici, ale také to, jak pečete cukroví, vyrábíte ozdoby, betlém nebo dětí píší Ježíškovi. Vánočních témat je nepřeberné množství a my vítáme jakékoli fotografie, které zdokumentují vaše přípravy na nejkrásnější svátky v roce. Pošlete snímky společně s krátkým textem na e-mailovou adresu vyskovsky@denik.cz. Rádi je zveřejníme.