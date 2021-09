Na start letošního ročníku Sportovního odznaku Bedřicha Kostelky nastoupilo osmašedesát malých atletů z osmi orelských jednot.

Děti se do bojů pustily s nadšením, spousta jich závodilo poprvé, tak byly plní očekávání z neznámého. Někomu se dařilo více, někomu méně, všichni se ale snažili ukázat to nejlepší, co v nich je. Všechno šlo jako po másle. Za odměnu si šli orli odpoledne po závodech zaplavat do vyškovského bazénu.

Jak si nakonec orelské jednoty vedly?

Orel Vyškov (51 závodníků) – 6 zlatých, 5 stříbrných, 8 bronzových

Orel Domanín (8 závodníků) – 2 zlaté, 2 stříbrné, 1 bronzová

Orel Židenice (2 závodníky) – 1 zlatá, 1 stříbrná,

Orel Kroměříž (2 závodnice) – 1 zlatá

Orel Šlapanice (1), Orel Křenovice (1) – 1 stříbrná

Orel Štibořice (1), Orel Pozořice (1)

Výsledky:

r. 2015 a mladší

1. Jan Holzer (Vyškov), 2. Lukáš Fric (Vyškov), 3. Rostík Topor (Vyškov)

1. Anežka Motyčková (Kroměříž), 2. Sofie Tereza Štarková (Vyškov), 3. Emili Forró (Vyškov)

r. 2013 – 2014

1. Adam Vinický (Vyškov), 2. Antonín Fleissig (Vyškov), 3. Lukáš Lošan (Domanín)

1. Lucie Doležalová (Vyškov), 2. Rebeka Holzerová (Vyškov), 3. Simona Samková (Vyškov)

r. 2011 – 20121.

1.Vojtěch Tuza (Židenice), 2. Jiří Hrabálek (Křenovice), 3. Pavlík Zahradníček(Vyškov)

1. Jolanka Bebarová(Vyškov), 2. Leontýnka Luskov (Vyškov), 3. Anežka Halasová (Vyškov)

r. 2009 – 2010

1. Petr Řepa (Domanín), 2. Štěpán Náplava (Domanín), 3. Vilém Topor (Vyškov)

1. Maja Tomanová (Vyškov), Klárka Tuzová (Židenice),, 3. Eliška Budíková (Vyškov)

r. 2008 – 2007

1. Josef Hladiš (Domanín), 2. Ondra Huvar (Domanín)

1. Stela Tomanová (Vyškov), 2. Barbora Jašková (Šlapanice), 3. Monika Trojancová (Vyškov)

Celkové výsledky:

- kategorie 0 a 1 zde: https://orlikvyskov.files.wordpress.com/2021/09/vysledky-1.pdf

- kategorie 2 až 4 zde: https://orlikvyskov.files.wordpress.com/2021/09/vysledky-2.pdf

SOBK proběhl v přátelské sportovní atmosféře, prostě v pohodě: „Taková orelská rodinná pohoda“, slyšela jsem pocity rodičů.



Mám radost a dobrý pocit z toho, že jsme to všichni dali i přes ten smutek, který nás zasáhl a dosti velké teplo, které nám celý den vysílalo sluníčko. Chci vám všem, kteří jste ochotně přispěli, moc poděkovat za DAR = 17.500 Kč, který jsme odevzdali rodině Provazníkových.

Anna Málková