Jaro se má k světu. Takhle rozsvítilo svoje barvy a otevřelo květy v Boskovicích

Čtenář reportér





Podle kalendáře zbývají do prvního jarního dne ještě skoro dva týdny, ale příroda a sluníčko si dělají, co chtějí, a je na to pěkné podívání. I když zatím při vycházkách nesmíme za hranice obce, na zahrádkách i v nejbližšíí přírodě už květy jara potkat můžeme.

První květy letošního jara. | Foto: Petra Vejrostová