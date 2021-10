Za zmínku stojí jak velmi staré kousky typu Zetor sadař, tak například jeden z nejnovějších modelů Zetor Proxima 100. Ostatně, mrkněte se do naší fotogalerie, co všechno bylo k vidění.

Traktoristé se na akci sjížděli už od brzkého nedělního rána. Kdo chtěl, mohl dorazit už v sobotu a přespat v místní hasičárně. V deset ráno si majitelé zetorů vyměňovali zkušenosti a dlouho očekávaná slavnostní vyjížďka po návsi začala v půl druhé odpoledne. Poté se veřejnost mohla zapojit do rozhodování v soutěži o nejhezčí traktor a od tří hodin starosta Martin Kodys začal rozdělovat ocenění. Cenu dostal například i nejopotřebovanější traktor z místního zemědělského družstva či traktor, který dorazil z nejbližšího a nejvzdálenějšího místa. Odborná porota zase zhodnotila technické parametry vystavených vozů.

Necelý jeden Zetor na obyvatele. Do Třeštice na Jihlavsku, kde v současné době žije asi 160 obyvatel, se v neděli 3. října sjelo 107 traktorů se značkou Zetor. Na tradičním srazu traktorů Zetor se předvedly nejen stroje domácích borců, ale majitelé sem vyvezli své plechové miláčky například až z Červeného Hrádku či z Havlíčkova Brodu.

