Soutěž zahajovali atleti dle pořadí v letošních tabulkách od nejhoršího výkonu po nejlepší. Z našich začal házet jako první Jeňa, hned prvním pokusem si hodil osobní rekord 63,13 metru a mnohým určitě vyrazil dech. Usadil se na průběžnou první pozici. Ještě tři oštěpaři se před něj mohli v první sérii dostat, ovšem jen Saša se mu lehce přiblížil výkonem 59,86 metru a rázem první dvě místa byla v držení Orlů z Vyškova. Oba kluci z této soutěže udělali krásnou podívanou. V druhých pokusech se Saša chvíli ocitl na 3. místě po hodu Jana Výšky (AK ŠKODA Plzeň) 60,37 metru, ovšem rovných 63 metrů v druhém pokusu mu druhé místo vrátilo. I hlavní favorit Ondřej Kříž (SC Radotín Praha) zapsal platný pokus 61,12 metru a zařadil se na místo třetí.

Od tohoto momentu už to byla spanilá jízda našich atletů. Podívaná, která bavila. Jeňa si ve třetích pokusech opět vylepšil osobák na 64,25 metru, Saša se mu lehce přiblížil výkonem 63,43 metru. Ve čtvrté sérii se změnilo pořadí závodníků v jakém hází, takže Saša házel nyní před Jeňou. Jeho čtvrtý pokus byl povedený – 64,48 metru a posun na příčku nejvyšší. Dvě série na to Jeňa nedovedl odpovědět.

A přišla poslední šestá série, plná nervů. Očekávalo se, že konečně Ondra zabere, trefí pokus a získá zlato, ale nestalo se, naopak jeho úsilí mu přineslo, snad jen drobné, zranění a velké zklamání. Na řadě byl Saša, na poslední pokus se však nedovedl příliš soustředit, svůj výkon už zlepšil nedokázal. A přišlo čekání na Jeňův pokus. Ten byl kvůli startu rozběhu na 400 metrů lehce oddálen. Jeňa se však nenechal vyvést z rovnováhy a v klidu a s rozvahou se rozběhl k poslednímu pokusu. Ten se mu opravdu povedl. Další jeho osobák v soutěži, 65,54 metru, mu zajistil titul Mistr České republiky 2022 v hodu oštěpem juniorů, stejně jako loni v dorostu. Super, velká gratulace.

Slova mistra. Jeňa: „Tento rok to nevypadalo moc dobře, ale důležité je se nevzdat a jít si paličatě za svým. Orel bral vrchní příčky a jsem za to moc rád. Děkuji moc trenérovi Tondovi Zabloudilovi a přítelkyni Žanetce za obrovskou podporu a motivaci. Byl to skvělý a vyhecovaný závod. Víc takových!… Tohle je život.“

Saša: „Byl to zážitek, první Mistrovství České republiky, se kterým jsem trochu spokojený. Připravovali jsme se na to s Romanem dostatečně. A nakonec to po několika letech cinklo. Po minulém nevydařeném Mistrovství České republiky v Kladně jsem byl dost na dně. Letos to bylo dosti jiné, ale přece jen v něčem stejné. Soutěž se vyvíjela pěkně, jak pro mě, tak hlavně pro Orel. Nakonec rozhodly poslední pokusy (znovu) v můj neprospěch a ve prospěch Jeni. Ale i tak, za mě je nyní Vyškov znám po republice jako oštěpařské město a že zde nevládne jen a pouze skok o tyči.“

V sobotu běžela ještě večer Anička 3 000 metrů překážek. V dosti drsném počasí to jistě nebyla žádná legrace, i když osvěžení v každém kole nabízel vodní příkop. Konečné 10. místo je jistě spokojeností.

V neděli se do bojů o medaile pustil hned v první disciplíně dne opět Jeňa. Disk ho tentokrát neposlouchal podle jeho představ. Možná i koncentrace byla těžká po úspěchu v oštěpu, ale rozhodně se neztratil a 11. místo je skvělé. Odpoledne se ještě postavil do vrhačského kruhu na kouli. I zde asi doufal v lepší výkon a umístění, ale i 10. místo je výborné.

Poslední, kdo zasáhl do bojů o republikové umístění, byla Ivanka na trati 3000 metrů. Měla těžké soupeřky, poprvé běžela na tak velké akci, přesto předvedla výborný nebojácný výkon, když v osobním i orelském rekordu 11:21,38min doběhla na 12. místě.

Co říci závěrem? Oba oštěpaři si tímto zajistili účast v reprezentaci na Mezistátní utkání juniorů (U20) ve slovinském Mariboru.

Všem gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v životě i dalším závodění.

Roman Weiter