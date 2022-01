JEŽÍŠKOVA VNOUČATA . Všichni známe ten krásný pocit, kdy sedíme s rodinou u vánočního stromečku a těšíme se, co nám Ježíšek nadělil. Jenže jsou tu lidé, kteří jsou bohužel na Vánoce sami. Proto se naši studenti rozhodli zapojit do úžasného projektu Ježíškova vnoučata. Tento projekt vykouzlil nejeden úsměv a i slzy v očích babičkám a dědečkům v domově důchodců v Sokolnicích a ve slavkovském B. Braun Domov s úsměvem.

Jsme velmi rádi, že se do tohoto projektu zapojilo tolik studentů, rodičů i pedagogů a shromáždili jsme spoustu dárků, za což moc děkujeme a věříme, že se toto krásné gesto stane novou tradicí naší školy.

D. Švehlová

Máš školní parlament vedený Ing. Stránskou vyhlásil zapojení do projektu Ježíškova vnoučata. Do této akce se zapojili nejen naši studenti, přispěli i rodiče žáků a kolegové. První předávání maličkostí proběhlo v BB Braun. Vzhledem k epidemiologické situaci studenti dárky předali před domem a seniorům předávali poté pečující sestry. Chtěli jsme podpořit seniory, kteří nikoho nemají. Dále naši studenti navštívili Domov pro seniory v Sokolnicích, ale to až v další zprávě. Na všechny jsme náležitě hrdí, že se do takové akce zapojili a moc si toho vážíme.

Vladislava Kulhánková

Více o projektu najdete zde.

PODĚKOVÁNÍ. Chtěli bychom Vašim studentům poděkovat za krásné dárky a za projevení dobré vůle. Dárky naše seniory moc potěšily a udělaly jim radost. Někteří byli z dárků dojatí. Mám vyřídit pozdravy všem studentům. Posílám pár fotografií z předávání dárků.

Přejeme Vám všem příjemné a pohodové prožití vánočních svátků i hodně zdraví do nového roku.

Jarmila Novotná, B. Braun Domov s úsměvem

Studenti čerpají zkušenosti na Dnech s odborníky. Daří se jim i v ekonomcei

PROJEKTOVÝ DEN. Konec roku s sebou přináší i možnost bilancování a ohlédnutí se za uplynulými akcemi. Jednou z nich, která vystupuje ve vzpomínkách do popředí, je zářijový projektový den uspořádaný pro čtvrté ročníky oboru hotelnictví. V pátek 17. září 2021, těsně před nástupem na poslední odbornou praxi, jsme se společně vydali do Žďáru nad Sázavou. Projektový den mimo školu v rámci tzv. Šablon II MŠMT jsme strávili na tamějším zámku v Muzeu nové generace, kde na nás čekaly workshopy zaměřené na historii, architekturu, duchovní kořeny českých zemí a střední Evropy a pochopitelně i osobnost geniálního barokního architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela. Nechyběly ani dějiny moderní, neboť jeden blok tvůrčích aktivit byl věnován událostem 17. listopadu 1989. Velké poděkování si zaslouží všichni organizátoři, kteří pro nás tyto aktivity připravili. Exkurze by ale nebyla úplná, pokud bychom také nenavštívili Santiniho vrcholné dílo – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Díky probíhající rekonstrukci jsme měli možnost vystoupat až na nejvyšší ochoz této jedinečné památky. Zvláštní poděkování patří paní kastelánce, která nás pak vzala na tzv. Dolní hřbitov, který je běžně ve všední dny nepřístupný veřejnosti. Snad svoji roli sehrál i pozitivní dojem, který naši žáci zanechali. Tiší, soustředění, zaujatí… Výjimečný ročník pomalu odchází, ale vzpomínka na Žďár zůstane živá ještě dlouho.

V. Hirt

LUŠTÍM, LUŠTÍŠ, LUŠTÍME. V prosinci 2021 se poprvé zájemci o logické hry z naší školy zapojili do soutěže Podzimní sudoku, kterou uspořádala Hráčská asociace logických her a sudoku, z.s. Zadání bylo prosté – vyplnit 9 různě obtížných tabulek po většinou číslíčky od 1 po 9 v šibeničním limitu 40 minut. Takto krátký čas byl pro všechny velmi stresující, ale přesto se bojovalo do poslední vteřiny. Nejúspěšnějšími luštiteli byli N. Loužecká a M. Vácha. Všem soutěžícím a fandům sudoku patří velké poděkování.

L. Zoulová

