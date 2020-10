Děvčata nakonec soutěžila ve složení: Stela Tomanová, Venďa Valíčková, Monika Trojancová a Julča Jakubová. Kluků o týmové body bojovalo dvanáct: Braňo Babjak, Bolek Kobylka, Kuba Bloščičák, Maty Čapek, Pavel Daněk, Mete Krais, Vašek Lošek, Kryštof Pevný, Gabi Provazník, Kuba Otevřel, Radek Tomáš a Čenda Topor.

Časy a výsledky si najdete zde: https://online.atletika.cz/vysledky/44610/, a tak si dovolím něco osobních postřehů:

60m př. – Kryštofovi závod dokonale sedl a střihl si osobák. Čendovi se kvůli drobné kolizi na jedné z překážek nepovedlo zopakovat skvělý výkon z Břeclavi, ale i tak solidní výkon, o 16 setin mu unikl bod. Trenérce Šárce se povedlo kluky skvěle připravit. Škoda, že kvůli nemoci nemohla závodit Valča.

Kriket – I když Vašek s Kubou O. nedosáhli na body, Kuba si hodil osobák a Vašek zůstal při sezónním maximu za bodovaným umístěním jen o pár metrů.

60m – Za holky běžela Vendulka a byl to opět „orelské rychlík“. Ve svém rozběhu vyhrála skvělým časem 8:37 a obsadila celkově 4. místo. Ve finálovém běhu (které původně jednotlivkyně neměly běžet) čas vylepšila o 5 setin a sáhla si na bronz. Jupíí!

Klučičí barvy hájil pouze Braňo, ale taky to stálo za to. V rozběhu 8,26 a 3. místo v jednotlivcích, aby potom ve finále A za družstva čas vylepšil o 3 setiny a bral 8 bodů, byť měl stejný čas jako 2. v pořadí.

Dálka – U Stely jsme předpokládali, že si odnese medaili. Naše očekávání nám Stela vyplnila dokonale a novým osobákem 476cm si vybojovala titul mistryně JMK.

Kluci skákali v početnějším složení. Z pětice Bolek, Gabi, Vašek, Pavel, Mete se do finále skvělým výkonem 467 probojoval Bolek. Nakonec z toho bylo 3. místo a další placka! Vašek zaostal za body o 7cm.

Výška – K Pavlovi se dneska přidal i Kuba B. Pavel potvrdil, že 140cm z Břeclavi nebyla náhoda a touto výškou vybojoval 7. místo. Kuba se na svých prvních výškařských závodech rozhodně neztratil a výkonem 135cm nebral body jen díky horšímu zápisu.

800m – Monča sice na nejlepší nestačila (celkově 12. místo), ale osobák se v nabité konkurenci počítá.

U kluků bylo víc zástupců, šlo přece o body pro družstvo. Bohužel se nikomu nepodařilo dosáhnout bodovaného umístění. Snad příště.

Oštěp – Maty, věkem zatím přípravka, se v oštěpu určitě neztratil. 6. místo a před ním jen o dva roky starší kluci.

Monča zatím s oštěpem jen lehce koketuje. Na pohodu si hlídá polovinu startovního pole

300m – Stela v osobním rekordu předvedla, že je schopná běžet cokoliv. Časem 45,38 ji k medaili chyběla sekundička. Ve čtvrtém rozběhu si Julča doběhla pro osobák. I když je věkem zatím přípravka, může se už měřit se staršíma holkama.

Radek coby jediný kluk v této disciplíně zůstal jen necelou sekundu za bodovaným umístěním.

150m – opět hlasivky v permanenci. Venďa si nekompromisně běžela pro další medaili. Nakonec to bylo stříbro v novém osobáku 20,15.

U kluků byli tři zástupci – Bolek, Braňo, Čenda, všichni v osobních rekordech. Braňo pokračoval v době bronzové a s Bolkem dohromady získali v této disciplíně 14 bodů.

Koule – Maty (09) si „vykoulel“ 5 bodů, před ním samí 07. Kubovi chybělo k bodům pouze 5cm! Ale aspoň si střihl osobáček.

A to nejlepší na závěr – štafety.“ A“ štafeta kluků ve složení Bolek, Vašek, Braňo a Maty vyhrála svůj rozběh s náskokem téměř půl sekundy. A poté, co naše „béčko“ ve složení Čenda, Kryštof, Pavel a Mete vyhráli svůj druhý rozběh, věděli jsme, že máme zlato v kapse. Ale byl to adrenalin! Suma sumárum – 66 bodů pro kluky, celkové 4. místo. V jednotlivcích máme 7 medailí.

Mistry Jihomoravského kraje pro rok 2020 jsou:

Stela Tomanová v dálce a štafeta kluků.

Stříbro vybojovala Vendulka na 150m

Bronzoví jsou Braňo a Vendulka na 60m, Bolek v dálce, Braňo na 150m.

Statistiky:

Orelské rekordy – 7x (mladší žákyně: 60m, 150m, 300m, dálka … mladší žáci: 60m, 150m, 4x 60m)

Pořadí jednotlivých oddílů najdete podrobně zpracované na webu Orla Vyškov.

DANIELA PEVNÁ