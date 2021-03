Letonice – O své velké vášni říká, že je důležité vědět, co od koho čekat, nepřepínat síly a předvídat. „Musíte ale v první řadě přemýšlet o každém pohybu a být opatrný. Stejně tak na tom mají být všichni členové týmu,“ uvažuje Knesl.

Kdo vás k lásce k horám a lezení přivedl?

Dlouholetý kamarád Lumír Seďa se mnou vyráží do hor již dlouhá léta a orelská myšlenka jej oslovila ve stejném roce jako mne. Spolu jsme absolvovali lezecký trenérsky kurz , který je nutný pro vedení lezeckého oddílu. Spolu plánujeme veškeré horolezecké výlety a letní čundry pro děti a mládež.

Kdy jste začal aktivně pracoval pro Orla? Čím si vysvětlujete vzrůstající zájem lidí?

Bylo to v letech 2013 – 2014, byl jsem tehdy devátý člen. Nyní má Orel členů 130 a Letonice mají při tom asi 1 400 obyvatel, deset procent lidí je tedy u nás. To není špatné číslo. A čím jsme lidi nalákali? Začali jsme aktivitami, které nejsou úplně běžné. Mám na mysli třeba karate, turismus a vysokohorské lezení. Půjčujeme také koloběžky a dětské oddíly mají řadu aktivit a sportů v tělocvičně.

Je o čundry mezi dnešními dětmi zájem? Všude slýcháme, jak je těžké je něčím zaujmout…

Za poslední dva roky jsme byli na třech nebo čtyřech čundrech. Bereme i malé děti, spíme pod širáku nebo ve stanech. Je to pro ně velké dobrodružství, které zažívají často úplně poprvé. Překvapeně zjišťuji, že v řadě rodin tato zkušenost úplně chybí. Vyrážíme pěšky nebo vlakem, obvykle do Buchlovských hor nebo Moravského krasu, kde jsou skály pro lezení.

Od jakého věku děti učíte lezení?

Turistický oddíl našeho Orla má takovou „odnož“, kterou je lezecký oddíl. Pravidelně u nás lezou děti od šesti nebo sedmi let, máme k dispozici šestimetrovou lezeckou stěnu. Pokud to situace dovolí, trénuje na ní deset až dvanáct dětí týdně. Vše si osahají, získají sebedůvěru a pak je teprve vezmeme na skálu. Často se stává, že rodiče k nám dovedou děti a lezení je začne bavit také. Rozhodnou se stěnu vyzkoušet a zjistí, že je to adrenalin, jaký dřív nepoznali. Také na vlastní kůži zjistí, jak důležitá je vzájemná důvěra při jištění

Zdroj: Youtube

Jaké lezecké zkušenosti máte?

Lezli jsme s kamarády v Tatrách a spoustu let jezdíme do Alp. Začínali jsme na dvoutisícovkách, na kontě máme i pár čtyřtisícovek. Předloni jsme dokonce vyrazili do Afriky a zdolali nejvyšší štít Atlasu Džabal Tubkal ve výšce čtyři tisíce dvě stě metrů. V tyrolských Alpách na Ortleru jsem zažil také nepříjemnou zkušenost, bylo to loni v září, kdy se jeden člen týmu se zřítil a museli jsme povolat záchranáře. Vše naštěstí dobře dopadlo, k záchraně jsme společnými silami přispěli všichni. Přibrali jsme k nám tehdy partu lidí z Prahy, neznali jsme je, ani jejich schopnosti. To je na lezení to nejdůležitější, vědět, co od koho čekat, a umět se na sebe vzájemně spolehnout. Musíte ale v první řadě přemýšlet o každém pohybu a být opatrný. Stejně tak na tom mají být všichni členové týmu.

Těžko odhadnout, zda se v létě podíváte do zahraničí, ale kam jezdíte rád na dovolenou?

Máme obytné auto a cestujeme s partou kamarádů, objeli jsme Turecko i Ukrajinu. Dopravíme se obvykle pod hory, kde rozbalíme základní tábor. A lezeme. Minulý rok jsme měli naplánovaný Matterhorn, ale nakonec lavina zavalila přístupovou cestu a vůbec jsme se tam nedostali. A v plánu máme nejvyšší evropskou horu Elbrus, ta už má úctyhodných pět tisíc pět set metrů.

Jak přijímají váš koníček vaši nejbližší, mají obavy?

Dokud nepřišla rodina, vyrážela s námi do kopců i manželka. Vždy jsem byl v týmu ten, co pomáhal ostatním členům v nesnázích a nenechal nikoho pozadu. Dopředu se pokouším odhadnout riziko a pokud je jakákoliv pochybnost, že bychom nemuseli uspět, dobytí vrcholu odložíme. První kroky na umělé stěně či v přírodě na skále začal dělat už i můj šestiletý syn. Doufám, že mám stále manželčinu důvěru, když nás na skály pouští oba.

Máte vy sám strach nebo respekt, když stojí před čtyřtisícovkou?

Respekt k horám je nutností každého horolezce. Blesková změna počasí, nenadálá událost v podobě sesuvu kamení či sněhu nebo skrytá trhlina překvapí i zkušené matadory.

Jak je to s nutnou výbavou pro účastníky vašich výprav?

Základní lezecká výstroj je k zapůjčeni v naši organizaci a dle finančních možností se snažíme inventář rozšiřovat o vybaveni do extrémních podmínek. Mám na mysli třeba mačky a cepíny. Každý máme i své vlastní vybaveni a před každou expedici je nutný pečlivý soupis potřebné výstroje, jakož to i soupis toho, co kdo nese. Příprava je prostě důležitá.

Máte nějaké lezecké vzory?

Žádné vzory nemám, rádi si dělám vše po svém, jsem vlastně takový samorost.

Je jasné, že dění v Orlu současná situace ovlivňuje fatálně…Můžeme se ohlédnout za povedenými akcemi či kurzy?

Veškeré sportovní i společenské dění v druhé polovině roku 2020 se téměř zastavilo. V srpnu odstartoval nový klub nazvaný Do formy s hasičem. Jednalo se o cvičení s expandéry, s vlastní váhou, který přinášel i poučení o výživě a kalorickém deficitu. Jednalo se o cvičení pro kondici, svalovou hmotu a redukci tělesného tuku. Pod vedením Milana Adamíka si klub rychle získal mnoho nových příznivců a všichni už jsou nedočkaví, kdy se opět začne. V září odstartovaly i první hodiny cvičení v našich klubech. Mimořádná vládní opatření však 5. října sportoviště opět uzamkla. Podzimní čas jsme věnovali individuálním brigádnickým hodinám na opravách a údržbě. V polovině listopadu jsme ve spolupráci se spolkem Slunečnice uspořádali orientační běh pro jednotlivce i rodiny. Akce byla naplánovaná s ohledem na dodržení protiepidemických opatření. Na stanovištích byly nachystané různé šifry a rébusy, které směřovaly k dalšímu bodu na trase. A všichni si akci moc pochvalovali.

Jaké je vaše nejoblíbenější místo v okolí?

Mam rad jakékoliv místo v přírodě, kde uniknu každodennímu shonu a zvuku civilizace. Z jara jsme si v nedalekém lese zbudovali tábořiště s posezením i přístřeškem. Behem léta jsme zde několikrát tábořili. Jsem rad ze si tohle místo našli už i náhodní kolemjdoucí a může sloužit ku prospěchu všem.

Prozradíte nám, jaký je váš oblíbený film?

Je to spíše oblíbený dokument s názvem Pád do ticha. Je to skutečný příběh dvou kamarádů, co vyrazili zdolat náročná štít v peruanských Andach. Osud jim ale připravil těžkou zkoušku a rozdělil jejich cesty. Šance na přežití byly mizivé. Oba dva museli jít až za hranice svých sil. I když

vypadalo, že je vše ztracené, nevzdali to. Je to příběh o přátelství, těžkých rozhodnutích a nezlomné vůli.