Kapradí z blízka i motýli. Takhle vypadá letní příroda pohledem makroobjektivu

Procházky letní přírodou lákají snad nejvíc k novým nebo oblíbeným výhledům do krajiny, ale někdy stojí za to podívat se co nejblíž a nejdůkladněji. A když to umíte s fotoaparátem, uvidíte ještě víc a také se můžete podělit o krásné fotky. Právě za ně děkujeme Petře Písařovicové.

Letní makrosnímky z vycházek do přírody. | Foto: Petra Písařovicová