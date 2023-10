Kariérní den na GOA Bučovice: Studenti se seznámili s možnostmi po střední škole

K čemu je zubaři fyzika? Jak vypadá diplomová práce studenta architektury? Co zkoumá expert na probiotika? Jaké výzvy přináší práce personalisty ve velké firmě? Jak vypadá běžný pracovní den redaktora Českého rozhlasu? Co dělá marketér? To je jen malý výběr z otázek, na které dostali studenti GOA Bučovice odpověď. V prostorách školy totiž v úterý 3. října probíhal v pořadí první Kariérní den. Jeho cílem bylo představit studentům možnosti, které se jim otevřou po absolvování střední školy.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Kariérní den na GOA Bučovice: Studenti se seznámili s možnostmi po střední škole | Foto: poskytla Marta Lučná

Mnozí studenti ani ve vyšším ročníku stále nevědí, jakým směrem se po maturitě vydají. Měli tedy jedinečnou příležitost setkat se s odborníky z praxe a zástupci vysokých škol i velkých firem, kteří jim přiblížili různé kariérní možnosti. Studenti se tak mohli setkat s právníkem, psychologem, makromolekulárním biologem, marketérkou, zubní lékařkou, architektkou a mnoha dalšími. Odborníci sdíleli svoje zajímavé osobní příběhy a otevřeně hovořili o všem, co s jejich povoláním souvisí. To bylo pro studenty velmi přínosné. Zjistili, co je pro vykonávání jednotlivých profesí klíčové a že cesta k vysněnému cíli je mnohdy dlouhá a spletitá, ale stojí za to. Mnozí si také uvědomili, jak důležité jsou dovednosti a znalosti, které získávají ve školních lavicích. Od zástupců vysokých škol se naši žáci dozvěděli o možnostech studia na různých univerzitách. OBRAZEM: Slavkovské koupaliště hostilo první bodovaný závod v zimním plavání Milé bylo také setkání s našimi nedávnými absolventy (nynějšími studenty vysokých škol), kteří k nám přijeli představit svoje fakulty a našim studentům předali cenné praktické rady. Kariérní den byl pro naše studenty příležitostí, jak si rozšířit obzory a jak přemýšlet o vlastní profesní budoucnosti. Věřím, že načerpali inspiraci a získali motivaci k dalšímu studiu. Moc bych našim studentům přála, aby si po maturitě správně zvolili obor a za několik let se k nám vrátili jako odborníci, kteří inspirují další generaci středoškoláků.