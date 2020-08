Už čtvrtým rokem pořádáme přivesnický tábor v prostorách obecní knihovny ve Vážanech nad Litavou. A každý rok je něco stejné, něco lepší, něco horší, něco jiné, ale snažíme se, aby naše aktivity byly hlavně zajímavé a podílely se na nich i děti. A to podle toho, co je baví.

Letos již počtvrté pořádali ve Vážanech nad Litavou přívesnický tábor. | Foto: Ludmila Pilátová

Nebylo nic, do čeho by byly děti nuceny, takže někdo byl ve svém živlu na Oranžovém hřišti, někdo při tvoření v knihovně a jiné děti připravily ostatním skvělý kulturní zážitek. Nejvíce práce dala dětem jejich „Kavárna u tří koček“. Vše, včetně občerstvení, si děti připravily dopředu a doma. Při práci v kavárně zjistily, že to vůbec není lehké vyřídit všechny objednávky ke spokojenosti náročných zákazníků.