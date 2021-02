Dobrovolní hasiči z Hrušek na Vyškovsku uspěli v anketě Dobrovolní hasiči roku 2020. Záznam ze slavnostního ceremoniálu, který se uskutečnil na konci loňského roku, mohou diváci sledovat v sobotu 13. února na ČT 2 ve 14.50 hodin. Vyhlášení ankety a ocenění je poděkováním za aktivní přístup hasičů, jejich profesionalitu při zásahu a preventivní a výchovnou činnost.

V kategorii Sbory dobrovolných hasičů zabodovaly Hrušky na Vyškovsku a tamní hasiči jsou opět na 1. místě za oblast jih Moravy. | Foto: archiv sboru

Hasičský sbor Hrušky se přihlásil do 10. ročníku ankety Dobrovolní hasiči roku s preventivní akcí s názvem „Každý to zvládne“. Odborná porota posoudila přihlášku a celkovou činnost sboru a poslala nás do finále soutěže. O dalším umístění rozhodly hlasy příznivců a podporovatelů.