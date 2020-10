Od prosince loňského roku 2019, působí v nově upravených prostorech na Palackém náměstí 126 ve Slavkově u Brna, oddíl Muaythai, Kickboxu a Boxu. Přestože rozvoj sportovního oddílu značně zbrzdila problematika Covid 19, byl sportovní oddíl schopen připravit ze svého středu fighters, kteří hájili historicky poprvé barvy sportovního klubu CHB GYM na republikovém šampionátu kickboxu.

Republikovým šampionem v kickboxu se stal Michal Zezulka. | Foto: archiv organizátorů

Tento republikový šampionát proběhl ve dnech 5 a 6.9.2020 v Teplicích. Ve váhové kategorii zápasil ve váze supertěžké Michal Zezulka, který je současně v klubu nově i trenérem Boxu. Michal Zezulka byl na mistrovství republiky nominován hned ve dvou disciplínách. Nejprve v disciplíně Fullcontakt, ve které získal stříbrnou medaili. A hned ve druhé v disciplíně K1 vystoupal až na vrchol nevyšší a stal se tak republikovým šampiónem disciplíny K1 asociace CSFu, pro rok 2020. V další disciplíně kick light, tentokrát v kategorii žákovské do 11 let ve váze do 32 kg, vybojoval ve svém debutním zápase Martin „Vajgl“ Lučný stříbrnou medaili. Martin Lučný, je obrovskou fighterskou nadějí a rozhodně do budoucna i velikým příslibem pro klub CHB GYM.