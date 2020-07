Poslední červnovou sobotu se v Břeclavi uskutečnilo Mistrovství Jihomoravského kraje staršího žactva. Z Orla Vyškov se zúčastnily čtyři atletky: Jelínková Lucie, Kozumplíková Nela, Svobodová Tereza a Zouharová Magdaléna a čtyři atleti - za Orel Babyrád Pavel, Křížek Filip, v dresu BYACu potom Rotter Ferdinand a Vaněk Michal.

Vyškovstí atleti na přeboru kraje | Foto: Roman Weiter

Hned první disciplína pro nás byla tou nejúspěšnější, když Magda vytřela všem v kladivu zrak a získala titul Mistr JMK v novém rekordu oddílu 33,23m. To ještě nemělo být z její strany poslední slovo, protože nastoupila jako jediná do 4 disciplín. Ovšem po osobáku a titulu byla už ta koncentrace těžká, přesto se v kouli dostala ještě do finále na konečné 7. místo. V oštěpu obsadila krásnými pokusy 10. a v disku 9. místo, prostě skvělá reprezentace oddílu.