Návštěvníci si mohli prohlédnout výstavu fotografií z činnosti Klubu a videoreportáže, které v průběhu let natočila Vyškovská televize.

Nezastavila nás ani pandemie nemoci COVID-19. Pružně jsme reagovali na přesun kultury do on-line prostředí a po celou dobu "lockdownu" jsme na facebookovém profilu KKD vysílali literární streamy. Nová technologie nám např. umožnila spojení s autorkami v Austrálii nebo Itálii.

Ve čtvrtek 29. září v Knihovně Karla Dvořáčka oslavili deset let od založení spolku Klub přátel KKD. | Foto: se souhlasem pořadatelů

Ve čtvrtek 29. září jsme v Knihovně Karla Dvořáčka oslavili deset let od založení spolku Klub přátel KKD. V roce 2011 se sešly bezmála tři desítky milovníků literatury, aby vymysleli, jak podpořit a rozvinout čtenářskou gramotnost nejen dětí z Vyškova a blíkého okolí. Dnes je nás o stovku více a naše činnost je velmi pestrá.

