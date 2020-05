Dětské oddělení a T-klub jsou otevřeny po celou provozní dobu knihovny. Děti, které nemohou chodit do školy, mohou svůj volný čas strávit v příjemném prostředí knih a časopisů. Referenční oddělení zůstává do odvolání uzavřeno, ale jeho služby - meziknihovní výpůjční služba, poskytování informací o Vyškovsku, výpůjčky regionální literatury, vypracování rešerší - poskytujeme. Zájemci se mohou obrátit na knihovníky v hale služeb.

Podmínky provozu knihovny z 18. 5. 2020, které zůstávají v platnosti: provozní doba je každý den od devíti hodin ráno, výjimkou je čtvrtek, kdy otevírá v jendu hodinu. V pondělí a středu je otevřeno do pěti, v úterý, čtvrtek a pátek do čtyř hodin odpoledne. Doba od devíti do deseti hodin dopoledne je vyhrazena pro čtenáře starší šedesáti let. Prosím, respektujte ochranu této nejvíce ohrožené skupiny. Před vstupem do budovy si musíte nasadit roušku a u vchodu si zdesinfikujte ruce. Knihy vracejte do připraveného vozíku. V budově smí být najednou dvacet lid a je nutné dodržovat doumetrové rozestupy.



Ve výjimečných případech můžete využít službu objednání - nachystání konkrétních knih na e-mailu adlerova@kkdvyskov.cz. Prosíme, aby do budovy nevstupovali návštěvníci s akutními zdravotními potížemi odpovídajícími virové infekci nebo podléhající karanténě.I nadále prosím dbejte pokynů knihovníků. Děkujeme Vám za pochopení a trpělivost.

ZDEŇKA ADLEROVÁ

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově