Občané stále nemají dostatek znalostí o médiích a bojují s analýzou konkrétních sdělení. Míra mediální gramotnosti se zároveň výrazně odráží v jejich postojích k médiím a jejich roli v demokratické společnosti. Lidé s nízkou mediální gramotností čelí mnoha rizikům – je pro ně obtížnější vyhledat si potřebné informace a posoudit důvěryhodnost těch nalezených, rozpoznat přesvědčovací techniky reklam, zabezpečit své účty na digitálních médiích apod. V projektu Mediální gramotnost a integrace ruku v ruce, navazujícím na loňský projekt „Mysleme! Mysleme kriticky!“, jsme vyškovské veřejnosti nabídli soubor akcí, kterými jsme dospělým i mládeži opět zprostředkovali informace k mediální gramotnosti, a to osvědčenými i novými prostředky.

Knihovna ve Vyškově zvyšuje mediální gramotnost. Pomáhá i uprchlíkům z Ukrajiny | Foto: Knihovna Karla Dvořáčka

V lednu jsme pozvali zájemce na webinář Kyberbezpečnost dětí v on-line prostoru. Přednášel Martin Kožíšek z CZ.NIC a zúčastnilo se ho 46 pedagogů a knihovníků z celé ČR. Michala Radotínská zase představila žákům třetích tříd ZŠ Nádražní 5 knihu On-line ZOO, která hravou formou seznamuje děti s nejčastějšími riziky spojenými s používáním internetu.

Žákům 9. třídy ZŠ Tyršova a studentům vyškovských středních škol představili herci z projektu Listování neotřelou formou scénického čtení publikaci Miloše Gregora a Petry Vejvodové – Nejlepší kniha o fake news. Obě zmiňované knihy si můžete u nás vypůjčit.

Studentům i široké veřejnosti jsme nabídli také pokračování interaktivní hry Na vlnách dat II, která rozvíjí čtenářské a digitální gramotnosti a klíčové kompetence: řešení problémů pracovních, komunikativních, sociálních a personálních. Tuto hru si může kdokoli od 14 let v knihovně zahrát po celé prázdniny. Senioři zase využili pokračování čtyřdílného kurzu Mediální obezřetnost na internetu, který vedl Jan Řezníček.

Stovky let od příchodu Cyrila a Metoděje. Ve Vyškově se konala poutní mše svatá

Knihovna pomáhá uprchlíkům

V České republice je aktuálně více než 300 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Ti, kteří zde měli zájem i nadále pobývat a do konce loňského roku získali dočasnou ochranu, dostali možnost jejího prodloužení až do 31. března 2024. Nadace OSF proto v tomto roce rozšířila svou podporu na integrační programy právě pro tuto skupinu osob. Mohli jsme tak navázat na akce, které jsme od března 2022 organizovali na bázi dobrovolnosti. Zaměřili jsme se především na jejich integraci do české společnosti. Tzn., že jsme nabídli nejen jednorázové akce, ale zejména dlouhodobý program začlenění Ukrajinců žijících nyní ve Vyškově a okolí do naší komunity, a to v příjemném a bezpečném prostředí knihovny.

Našim novým ukrajinským sousedům, dětem i dospělým, jsme kromě pokračování kurzu českého jazyka, nabídli tyto akce:

- Čteme pejskovi česky i ukrajinsky

- Muzikoterapií proti válečným traumatům (Tomáš Jarošek kalimby, Jiří Bouda djembe)

- Česko-ukrajinská Noc s Andersenem

- Pasování ukrajinských dětí 1. stupně ZŠ Letní pole na čtenáře

Sjezd Lhot a Lehot na jižní Moravě. Dorazilo přes 60 vesnic z Česka i Slovenska

Všech těchto akcí se zúčastnili společně čeští i ukrajinští zájemci. Při jejich organizaci jsme spolupracovali jak s Ukrajinkou dlouhá léta žijící ve Vyškově, tak maminkou, která zde se svými dětmi získala dočasné útočiště. Obě mají pedagogické vzdělání a jejich pomoci si velmi vážíme. Za podporu také děkujeme vedení a pedagogům ZŠ Letní pole.