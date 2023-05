Slyšet harfu je dost vzácná příležitost. A co teprve šest harf najednou. Právě takový koncert zažili klienti vyškovského Domova pro seniory. Uspořádal jej Tomáš Jarošek, který v Pístovicích u Vyškova vyrábí keltské háčkové harfy a spojuje dohromady skupinu se zájmem o takové hudební nástoje.

Koncert šesti harf pro vyškovský Domov pro seniory | Foto: Tomáš Jarošek

„Když už se sejdeme z celé republiky, tak je škoda si tu krásu nechat jen pro sebe. Proto jsem oslovil paní Preisovou z Domova pro seniory a jsem rád, že jsme mohli obohatit běžný život lidí harfovým koncertem nadšenců z Pístovic, Olomouce, Rosic, Prahy, Plzně i Karlových Varů,“ shrnul dobrovolnou akci Tomáš Jarošek, který na Vyškovsku rozvíjí projekt Harmonie zvuku.

Vyškovským seniorům přinesl koncert spoustu radosti: „Hra na harfu v našem Domově proměnila jedno obyčejné deštivé odpoledne na neobyčejné. Prostor rozezněla jemná hudba šesti keltských háčkových harf a usměvavé harfistky a harfisté zaujali posluchače nejen krásnou hudbou, ale i nadšením a zaujetím pro dobrou věc. Výsledkem milého setkání tak byl nevšední kulturní zážitek a pohlazení po duši,“ hodnotí spontánní akci Marcela Preisová z vyškovského Domova pro seniory.

Podobných akcí by v Domově uvítali více. Vyzývají proto dobrovolníky, kteří by věnovali seniorům chvíli svého času a sdíleli s nimi své umění nebo povídání.

„Lidem v pobytových sociálních službách plyne čas jinak, a proto jsme otevření všem dobrovolníkům, kteří by chtěli přijít do Domova a přinést seniorům kousek sebe. Nemusíte být profesionál v žádném oboru, abyste mohli darovat trochu svého času, energie a úsměvu. V tomto uspěchaném světě to není jednoduché, ale má to svůj velký smysl,“ myslí si Marcela Preisová, kterou můžete se svým nápadem kontaktovat.