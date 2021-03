Plánovaná demolice bývalé oslavanské tepelné elektrárny pokračuje. Práci demoliční čety zachytil Radek Maik Novák a za laskavé poskytnutí snímků mu patří poděkování.

V těchto dnech padla další část tepelné elektrárny v Oslavanech. | Foto: Radek Maik Novák

Elektrárna slavila v roce 2013 sto let od spuštění. V letech 1913 až 1930 byla nejmodernější jihomoravskou elektrárnou a v době největšího rozmachu zaměstnávala na čtyři sta padesát lidí. Více než dvacet let je již objekt mimo provoz. V roce 2019 šel areál do dražby a loni získal nového majitele. Ten se rozhodl celý objekt zbourat.