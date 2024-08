Někdo přímo ve Vyškově, jiný si vyjede na „lepší“ do Kyjova (nově otevřené koupaliště) nebo do Kuřimi. Eklektici se spokojí s lomem U Libuše (malý bazén je fajn pro menší děti) nebo bazénem v Hodějicích (mají hřiště pro děti, ale také berou jen hotovost). Pokud vás to táhne k podobným kratochvílím v „přírodní filtraci“, tak lze zkusit jeden z biotopů (Heršpice, Kovalovice).

My se rádi rochníme v Bučovicích, protože se tam hezky parkuje (v přírodní scenerii), obsluha je milá a kartou se dá zaplatit kartou vstup i občerstvení (jen na zálohu na skříňku potřebujete hotovost – 50,- Kč). Navíc mají malý a velký tobogán a pohodlné skřínky.

Klasika potěší, stejně jako dobrý džus nebo chlazená voda (Bučovice).

Když jsou velká horka, jedeme do Slavkova. Tam sice zatím nekamarádí s platbami kartou, ale voda má krásných osvěžujících 26 stupňů (a můžete sledovat obsazenost kamerou přes jejich stránky).

Bazén je navíc rozdělen na část pro plavce a neplavce, proto se tam krásně poskládají ti plavání chtiví, i ti, co dychtí po metání vodních hraček. Navíc zde lze vleže pohodlně pozorovat letadla přistávající v Tuřanech.

Jen by bylo fajn, aby se na koupalištích nevrhalo zárodky medicimbalu, protože to není příjemné na lebku, když se zrovna vtipálek netrefí do vlastní mámy, ale do cizí paní. Dále je tu otázka jídla. Někde už pochopili, že jde udělat jídlo pro návštěvníky i se zeleninou a jinou přílohou než s hranolkami (třeba v Panelce U Libuše nebo v nově opraveném koupališti v brněnském Juliánově).

Poslední velkou bolestí jsou vstupy do bazénů pro osoby s omezenou hybností. Mohlo by to být přívětivější jako bazén na Rašínově ulici v Brně. Aby se pochroumaní lidé dostali důstojně nejen dovnitř, ale i ven. Ačkoliv zase vás to může motivovat k výletu k řece – třeba k Ivančicím na Stříbský mlýn.

Tak letnímu veselí zdar a nebojte se používat sprchy!