Jestli v přírodě nepřehlédnete nějakého ptáka, bude to nejspíš vlha pestrá, protože barevnějšího opeřence, vyjma papouščích voliér, ve zdejší krajině nepotkáte. Děkujeme Petře Písařovicové za krásné fotky ze setkání s vlhami.

Na jižní Moravě opět hnízdí vlhy pestré. | Foto: Petra Písařovicová

Zkoušeli jste někdy vyrazit do přírody pozorovat ptáky? Právě teď je vhodná doba to vyzkoušet, a když budete mít štěstí, možná potkáte i vlhy pestré. Tihle hmyzožraví ptáci si totiž ke hnízdění si totiž ke hnízdění a letnímu pobytu oblíbili právě jihozápadní Moravu, například v okolí Lednice. Z afrických zimovišť přilétají obvykle kolem poloviny května a pobývají tu do konce srpna či poloviny září. Hnízdí nejčastěji v otevřené členité krajině s pastvinami, křovinami a remízky, obvykle v blízkosti vody.