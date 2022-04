V poslední lekci jsme věnovali velkou péči pravé mozkové hemisféře. Lektorka poté požádala přítomné, aby se nechali inspirovat dílem Anny Zemánkové, jedné z nejvýznamnějších světových tvůrkyň art brut. Dospělí vesměs tvrdí, že kreslit neumí a pastelky nebo barvy berou do rukou jen neradi. Avšak to, co účastníci vytvořili, je v dobrém slova smyslu šokující. Nádhera! Prohlédněte si kresby, nechte na sebe působit jejich kouzlo a načerpejte z nich dnes tolik potřebnou energii.