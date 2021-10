Každým rokem Komunitní nadace Tři brány uděluje Cenu Jana Hona. Vzhledem k pandemii koronaviru se odehrálo slavnostní vyhlášení ceny za rok 2020 až letos, a to 15. září 2021 v obřadní síni vyškovské radnice. Za Orel Vyškov jsme nominovali Leonu Hanulíkovou.

Cenu Jana Hona převzala Lea Hanulíková. | Foto: Anna Málková

Před čtyřmi roky dostala Leona Hanulíková nabídku, aby pomáhala s trénováním dětí ve věku od 4 do 6 let, v Atletickém oddílu Orel Vyškov. Ani na chvíli nezaváhala. Když dovršila 16 let, úspěšně absolvovala školení Trenér atletických přípravek (TAP) a zdá se, že věnovat se dětem, předávat jim sportovní zkušenosti, učit je fair – play ve sportu a v životě se stalo jejím životním krédem.