Koncert kapely The Half potěšil v pátek posluchače v centru Vyškova. Pořádají kulturní středisko přišlo s novým letním formátem. Za snímky děkujeme Marii Nezbedové.

The Half vystoupili v pátek večer na náměstí ve Vyškově. | Foto: Marie Nezbedová

„Jsme skupina, která je přesně na půl genderově vyvážená, tedy tři holky a tři kluci, kteří jsou zapálenými studenty do svých nástrojů, ale hlavně do tanečního swingu, jazzu a latiny,“ prozradili o sobě The Half na sociálních sítích.