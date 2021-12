KÁVA. Dne 24. - 25. 11. 2021 proběhl tentokrát netradičně baristický kurz ve vzdělávacím středisku NcM. Na začátku přišeli žáci s malými vědomostmi, za dva dny již mladí baristé věděli, jak by správně mělo chutnat espresso, jak správně našlehat pěnu do cappuccina a jak se správně praží káva. Kurz vedl zkušený barman a barista pan Martin Trtílek. Po oba dny se všichni snažili připravit tu nejlepší kávu s nejlepší prezentací. Všichni si celý kurz užili a odcházeli z něj spokojeni s novými vědomostmi, které budou využívat ve své budoucí profesi a předávat zase dále.

Nářadí i možné stipendium. Budoucí truhláři míří do Rousínova za praxí

PRO KUCHAŘE. Aby i my jsme neustále mohli poskytovat vysoký standard cateringových služeb, hledali jsme vhodný termoport. Naším požadavkem byl produkt s možností připojení do sítě a s vyhříváním cirkulujícím vzduchem. Naše požadavky splnil výrobek německé značky. Termoporty využijeme při výuce žáků oboru kuchař-číšník.

Best in English. Studenti ze Slavkova napříč všemi obory už vědí, jak na jazyky

PRO TRUHLÁŘE. U truhlářů v dílnách odborného výcviku se nadělovaly vánoční dárky již začátkem adventu. Tentokrát jsme v rámci modernizace dílen dostali nové hoblice. Právem můžeme být na tyto hoblice pyšní, protože jsme si je vybrali sami tak, aby splnily ty nejnáročnější požadavky. Jsou to poctivé stabilní hoblice s osvědčeným způsobem upínání. Investice to nebyla zrovna malá, ale předpokládáme, že nám budou hoblice dobře sloužit dlouhou řadu let, což ocení především naši truhláři.

L. Poláčková, R. Škvarek, P. Šaněk

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna