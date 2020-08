Dovolené tráví letos většina z nás v tuzemsku uprostřed přírody. A právě ta dostane během letní sezony zabrat. Vyšší koncentrace turistů s sebou nese také více poházených odpadků, zničených odpočívadel a dalšího necitlivého chování, které do lesa nepatří. Co dělat, když na výletě narazíme na černou skládku nebo dokonce přistihneme vandala přímo při činu?

Přibalte si do baťůžku pytel na odpadky | Foto: Archiv

Obavy z cestování do zahraničí vedly řadu lidí ke zrušení dovolené nebo jejímu přesunutí do České republiky a oblíbené destinace se tak ocitly doslova v obležení turistů, kteří se ovšem ne vždy chovají tak, jak by měli. Odpadky poházené po lese nebo podél turistických tras jsou evergreenem většiny známějších turistických cílů. Častým obrázkem jsou i přeplněné, případně převrácené a vysypané koše na odpočívadlech, nově vzniklé černé skládky nebo poničené a chybějící turistické značení, které může letní cestování značně zkomplikovat.