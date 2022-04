Slova z anotace k výstavě od její autorky Barbory Kachlíkové: „Název výstavy FIN ENTRY - doslovně přeloženo jako vstup do Finska, je převzatý z názvu aplikace (služby) usnadňující cestování během pandemie koronaviru. V popisu služby stojí: “Služba vyhodnocuje zdravotní riziko cestujících šířením koronaviru a poskytuje cestujícím informace a pokyny k testování na koronavirus a sebeizolaci.”

FIN ENTRY popisek obsahuje tři slova, ve kterých jsem do určité míry nalezla vyjádření finské mentality a přístupu k životu - VYHODNOTIT, INFORMACE, SEBEIZOLACE.

Jako imigrant ve Finsku se přirozeně zabývám otázkami hledání identity, domova a potřeby splynutí s okolním prostředím. Finské prostředí, jeho mentalita a kultura, se hluboce vrývá do mého osobního vnímání světa a mezilidských vztahů. Moje umělecká práce je ovlivněna spiritem finské literatury a studiem finského jazyka, které mi obohatily život o nová témata a podněty. Jsem fascinována finským, ve své intimitě niterně hlubokým, prožíváním citů a vztahů.

Tématem obrazů “FIN ENTRY” jsou lidé bojující se svým osudem, usilující o úspěch a nalezení svého místa ve světě. Je to příběh zraněného lidství, vzdoru a niterné potřeby identifikace se sebou samým. Jsou to cizinci ve světě, toužící najít zázemí a místo, ve kterém zakusí hodnotu slova “domov”. Jsou to bytosti prahnoucí po důvěře, vroucnosti, přátelství, požitku, uznání, něze a lásce.“



Zdeňka Adlerová