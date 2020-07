Místní knihovna a Obec Podomí vyhlásily soutěž O nejrozkvetlejší zahrádku. Lidé mohou posílat fotografie v kategoriiích rozkvetlá zahrádka a rozkvetlá nádoba, přičemž musí být pořízena právě v Podomí.

V Podomí uspořádali soutěž o nejrozkvetlejší zahrádku. | Foto: archiv Deníku

Snímky moho lidé posílat do 26. srpna na e-mailovou adresu starosta@podomi.cz, případně donést do knihovny do stejného data. První tři výherci v každé kategorii se mohou těšit na ocenění.