V pondělí 25. března 2024 jsme slavnostně vyhodnotili literární soutěž Vyškovský cedník 2023, jejímiž vyhlašovateli jsou Knihovna Karla Dvořáčka, Klub přátel KKD, spolek a Tři brány, komunitní nadace pro umění, vědění a civilizaci.

Literární soutěž Vyškovský cedník: Přečtěte si, kdo uspěl | Foto: Zdeňka Adlerová

Předávání cen a diplomů autorům a autorkám vítězných prací doprovázela hudební vystoupení žákyň ZUŠ Vyškov. Účinkovaly: Iva Vymazalová, Barbora Zemanová, Terezie Ryšávková, Kamila Kubínová a Denisa Růžičková, klavírní doprovod Ivanka Vařejková. Ředitel knihovny Mgr. Pavel Klvač mimo jiné poděkoval přítomných pedagožkám za vedení žáků a studentů k literární činnosti.

„Nechce se nám ani věřit, že Vyškovský cedník vstoupil již do svého sedmnáctého ročníku. Adepti literárního řemesla nezaháleli a do soutěže zaslali celkem 32 prací. V první kategorii se sešlo patnáct prací, ve druhé čtrnáct. Několik nadějných textů mladších autorů bohužel překročilo pravidly určený maximální rozsah a ztratilo tak možnost postoupit do užšího výběru. V kategorii určené dospělým porota hodnotila tři práce.

Téma Druhá šance pojali nejmladší soutěžící různě. Hned dva z oceněných nápaditě zpracovali zdánlivě všední motiv vztahů v rodině a projevili schopnost podívat se na svět z jiného úhlu, očima staršího člověka. Zajímavým zpestřením první kategorie byla povídka převedená do rýmů, která od poroty nakonec získala čestné uznání.

Ve druhé kategorii letos porota neurčila medailová místa a nejúspěšnější autory – respektive autorky – ocenila titulem laureát soutěže. Jejich příběhy nebezpečných experimentů dokázaly originálně propojit civilnost a prvek nadpřirozena: ať už nečekaným zestárnutím hlavních hrdinů, nebo neplánovaným zásahem robotického vysavače do průběhu magického rituálu.

Vítězná práce dospělé kategorie byla letos porotcům zřejmá již v prvním kole. Jednoznačně zaujala svým námětem i literární kvalitou.“

Mgr. Sylva Cidlinská, předsedkyně odborné poroty

Výsledky soutěže:

1. kategorie

1. místo: Karol Képes – Tajemná zkušenost

2. místo: Kateřina Nováková – Zrcátko v zlatém oválu ztrácelo stříbro pomalu

3. místo: Liliana Ondroušková – Štěstí se objeví v momentě, kdy ho nejméně čekáš

Čestné uznání: Jakub Hudec – Pekárna

2. kategorie

Oceněny tři práce, které měly stejný počet bodů.

Autoři získávají titul laureát:

Hana Hvozdovičová – Čarodějnice a černá kočka

Alžběta Benešová – Nespěchej, Anežko

Gabriela Zouharová – Laň

Čestné uznání: Zuzana Zakopalová – Královský kouzelník

3. kategorie

1. místo: Klára Gottwaldová – Tik tak

Čestné uznání: Lukáš Bozděch – Studánka