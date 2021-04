O fotky z velikonočních vycházek do Letonic na Vyškovsku se s námi podělili paní Lucie Stehlíková a pan Stanislav Mrázek. Oběma děkujeme.

Zdánlivě obyčejné jarní květiny vypadají při východu slunce magicky. | Foto: Stanislav Mrázek

Slunečné a teplotně příznivé dny minulého týdne nás vylákaly opět do přírody. Tentokrát naše cesty směřovaly do Národní přírodní památky Větrníky v lokalitě Letonice nedaleko Vyškova. Toto místo znám už od dětských let a letos jsem zatoužil po jarních snímcích tamní chráněné květeny, mezi které patří hlaváček jarní a koniklec velkokvětý.