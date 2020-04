Program a zábavu pro děti, kterým chybí kroužky a setkávání s vrstevníky, nachystalo vyškovské Středisko volného času Maják. Nyní spustilo akci s názvem Pátračka s Majákem.

Vyškovský Maják připravil soutěž nazvanou Pátračka s Majákem. Výherci se mohou těšit na cenu v podobě dětských roušek. | Foto: Archiv SVČ Vyškov Maják

Hra spočívá v plnění několika úkolů, které lze zvládnout doma. Děti počítají, kolik kroků musí udělat, aby došly od své postele do kuchyně, zjišťují, kolik mají doma šuplíků nebo hledají zatoulané věci pod postelí. Odpovědi vyplní na pátrací list.Připojí jméno a kontaktní údaje a mají několik možností, jak list do Majáku doručit:

1. Vhodit do schránky na budově SVČ Maják

2. Poslat e -mailem na: homolova@svcvyskov.cz

3. Poslat do zprávy na facebook Majáku

Z odpovědí, které dorazí do 24. 4. 2020 organizátoři vylosují výherce, který dostane dětskou roušku. Od dětí, které se do Pátračky zapojily, mají pořadatelé zatím jen pozitivní ohlasy.