Potkat pátého prosince Mikuláše s čerty a anděly není asi nic zvláštního. Pro většinu z nás to je běžná situace. Děti, které musí zůstat kvůli nemoci v nemocnici, to ale za samozřejmost nepovažují.

Program si užili všichni účastníci. | Foto: Čtenář reportér/ Věra Georgieva

Doma by jim to možná bylo jedno, ale v cizím prostředí jsme více citliví, smutní. To se rozhodli změnit žáci Základní školy Rostěnice-Zvonovice, když navštívili dětské oddělení vyškovské nemocnice. Do malého prostoru se jim vešlo celé peklo s Luciferem, ale i poslové z nebe. Ukázali, zahráli a zazpívali, jak se loví lidské dušičky, jak se baví čerti i andělé ve svém volném čase a jak je hezké, když se z protivníků stanou kamarádi a spojí je potřeba udělat radost. Ta byla vidět z očí nejen dětí, ale i zdravotníků, kteří o děti pečují.